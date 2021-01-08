في جبل الجلود يختطف تلميذة على متن سيارته ثم يغتصبها لمدة 8 ايام

باب نات -

اطاح ليلة أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بجبل الجلود واعوان فرقة العنف ضد المرأة والطفل بجبل الجلود واثر سلسلة من الابحاث الدقيقة بكهل اختطف تلميذة على متن سيارته من جهة جبل الجلود ثم آخذها لمنزل بجهة باردو واحتجزها واغتصبها وقد ظل مقفلا عليها الباب لمدة 8 ايام الى ان تمكنت من الفرار عندما خلد للنوم أثر شربه لكمية من الخمر .واعترف المتهم بما نسب اليه وكشفت الابحاث انه من ذوي السوابق العدلية في الاجرام.باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض...