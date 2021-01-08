   Farid - بقى عايز تنساني  

في جبل الجلود يختطف تلميذة على متن سيارته ثم يغتصبها لمدة 8 ايام

Publié le Vendredi 08 Janvier 2021 - 10:28 قراءة: 0 د, 27 ث
باب نات - اطاح ليلة أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بجبل الجلود واعوان فرقة العنف ضد المرأة والطفل بجبل الجلود واثر سلسلة من الابحاث الدقيقة بكهل اختطف تلميذة على متن سيارته من جهة جبل الجلود ثم آخذها لمنزل بجهة باردو واحتجزها واغتصبها وقد ظل مقفلا عليها الباب لمدة 8 ايام الى ان تمكنت من الفرار عندما خلد للنوم أثر شربه لكمية من الخمر .

واعترف المتهم بما نسب اليه وكشفت الابحاث انه من ذوي السوابق العدلية في الاجرام.


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض...

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 218321

Abid_Tounsi  (United States)  |Vendredi 08 Janvier 2021 à 11h 36m |           
و ليخرج علينا المدافعون عن حقوق المرأة و الطفل و حقوق الإنسان ليتبجحوا بانعدام العدالة في إعدام هذا القذر...

القصاص منه يكمن في إعدامه في الساحة العامة ليكون عبرة لأمثاله من الشواذ السكيرين.

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 08 Janvier 2021 à 10h 34m |           
La Peine Capitale....Rien de Moins !



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