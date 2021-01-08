محسن مرزوق: الفرق بين ترامب وقيس سعيد هو ان الاول صواريخه حقيقية

افاد الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق في تصريح لقناة التاسعة ان ما حصل من أعمال عنف في الكونغرس الاميركي دليل على خطر الشعبوية في الديمقراطيات الراسخة.وأضاف محسن مرزوق " في تونس هنالك شعبويين والحديث عن المؤامرات خير دليل على ذلك". في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد.وتابع مرزوق "الفرق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسنا قيس سعيد هو ان الاول صواريخه حقيقية والثاني كلامية لا تغادر غرفه المظلمة".وتابع مرزوق " كان الاولى بقيس سعيد تهنئة جو بايدن بانتصار الديمقراطية مثل بقية رؤساء وقادة الدول وعدم ترك المجال لرئيس البرلمان لممارسة الخارجية وتجاوز صلاحياته".