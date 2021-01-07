الوضع العام في البلاد وإيقاف نبيل القروي أبرز محاور لقاء المشيشي بوفد عن حزب قلب تونس

باب نات -

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الخميس 07 جانفي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن حزب قلب تونس.وفي بداية اللقاء قدم رئيس الحكومة هشام مشيشي التعازي للحضور في وفاة المغفور له مبروك الخشناوي الذي وافته المنية صباح اليوم، مؤكدا ان الدولة لن تدخر أي مجهود في سبيل مقاومة فيروس كورونا والمحافظة على صحة كل التونسيين التي تبقى اهم اولويات الحكومة.وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد، كما تم التطرق الى ايقاف رئيس حزب قلب تونس، حيث أكّد رئيس الحكومة في هذا المجال على أنّ القضاء المستقل سيكون الفيصل في هذه القضية، وأعرب عن ثقته في مواصلة نواب كتلة حزب قلب تونس القيام بدورها البرلماني والمحافظة على تماسكها.