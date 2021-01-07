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"المحلل السياسي" رياض جراد: اقالة توفيق شرف الدين من وزارة الداخلية كانت بسبب اعفائه للإطارات الأمنية المحسوبين على النهضة

Publié le Jeudi 07 Janvier 2021 - 11:45 قراءة: 0 د, 33 ث
قال كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد، ان اقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي لوزير الداخلية توفيق شرف الدين سببها أن شرف الدين قام باعفاء الاطارات الأمنية المحسوبين والمقربين من حركة النهضة.

وقال جراد انه حزين على تونس وأن توفيق شرف الدين رجل وطني ونزيه نافيا اي محاولة منه أو من رئيس الجمهورية للسطو على صلاحيات رئيس الحكومة هشام المشيشي.


يذكر ان المشيشي صرّح أمس أن إقالة شرف الدين تأتي في إطار حماية المؤسسة الأمنية من ارباك عملها وإمكانية اختراقها واحترام إطارات الوزارة وقيادتها والحفاظ على تماسك البناء الأمني، مضيفا انه تم الغاء كل برقيات التعيين والإعفاء التي صدرت دون علم رئيس الحكومة وكل الإطارات الأمنية العليا.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218266

Delavant  (France)  |Jeudi 07 Janvier 2021 à 12h 24m |           
Ce journaliste teigneux ,grande gueule nous prends pour des abrutis .De quelle probité parle t-il ? .
Quand un ministre important limoge des hauts responsables d'un ministère régalien, la moindre des choses est de prévenir le premier ministre. Aussi intègre soit il ce ministre de l'intérieur a commis une erreur impardonnable. Où elle est la cohésion gouvernementale?
Il faut arrêter le populisme de bas de gamme. bientôt c'est les journalistes et les avocats qui vont gouverner la Tunisie.



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