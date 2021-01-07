"المحلل السياسي" رياض جراد: اقالة توفيق شرف الدين من وزارة الداخلية كانت بسبب اعفائه للإطارات الأمنية المحسوبين على النهضة

قال كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد، ان اقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي لوزير الداخلية توفيق شرف الدين سببها أن شرف الدين قام باعفاء الاطارات الأمنية المحسوبين والمقربين من حركة النهضة.وقال جراد انه حزين على تونس وأن توفيق شرف الدين رجل وطني ونزيه نافيا اي محاولة منه أو من رئيس الجمهورية للسطو على صلاحيات رئيس الحكومة هشام المشيشي.يذكر ان المشيشي صرّح أمس أن إقالة شرف الدين تأتي في إطار حماية المؤسسة الأمنية من ارباك عملها وإمكانية اختراقها واحترام إطارات الوزارة وقيادتها والحفاظ على تماسك البناء الأمني، مضيفا انه تم الغاء كل برقيات التعيين والإعفاء التي صدرت دون علم رئيس الحكومة وكل الإطارات الأمنية العليا.