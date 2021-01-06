في الكرم الغربي يتسلح بسيف كبير الحجم ويهاجم المواطنين ويهشم سياراتهم ..

باب نات -

تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج يوم أمس 05 جانفي 2021، من القبض على شخص كان في حالة سكر وهيجان اعتدى على عدد من السّيارات التي كانت مارّة بالجهة وتهشيم بلّورها باستعمال سيف كبير الحجم.و بعرضه على المتضرّرين تعرّفوا عليه منذ الوهلة الاولى .وبالتّحرّي معه، اعترف بارتكابه لسلسلة من الاعتداءات على 4 سيّارات كانت مارّة بجهة الكرم الغربي والاضرار بها باستعمال موّاد صلبة وسيف حديدي.باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.