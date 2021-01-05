رئيس الجمهورية يترأس غدا الاربعاء اجتماعا عن بعد رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي

باب نات -

يترأس رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأربعاء 6 جانفي 2021 اجتماعا مفتوحا رفيع المستوى حول موضوع "تحديات حفظ السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشة"، وذلك في أول استحقاق ضمن برنامج ترؤس تونس لمجلس الأمن الذي يتواصل على مدى شهر جانفي الحالي.وسيتولى رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع الذي يتم عقده عن بعد، إلقاء كلمة تونس، كما سيتم بالمناسبة تقديم إحاطات من قبل كل من الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "موسى فكي محمد" ورئيسة ليبيريا السابقة "إيلين جونسون سيرليف"، فضلا عن إلقاء عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء البلدان الأعضاء في مجلس الأمن لبياناتهم الوطنية.