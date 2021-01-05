   Nabiha karaouli - ليام والمكتوب  

رئيس الجمهورية يترأس غدا الاربعاء اجتماعا عن بعد رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي

Publié le Mardi 05 Janvier 2021 - 15:50 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات - يترأس رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأربعاء 6 جانفي 2021 اجتماعا مفتوحا رفيع المستوى حول موضوع "تحديات حفظ السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشة"، وذلك في أول استحقاق ضمن برنامج ترؤس تونس لمجلس الأمن الذي يتواصل على مدى شهر جانفي الحالي.

وسيتولى رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع الذي يتم عقده عن بعد، إلقاء كلمة تونس، كما سيتم بالمناسبة تقديم إحاطات من قبل كل من الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "موسى فكي محمد" ورئيسة ليبيريا السابقة "إيلين جونسون سيرليف"، فضلا عن إلقاء عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء البلدان الأعضاء في مجلس الأمن لبياناتهم الوطنية.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 218147

Jehaislestraitres  (France)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 23h 55m |           
@Sarramba....tawa takhrawlou fih elkoll Kaiess Saïd ya khommaj....ya sorrak....
Ettahan mte3 kom elmechichi elharki bech ekhess elfatoura.....ya tojjar Eddine ... tfouhhhh

Sarramba  (Tunisia)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 16h 09m |           
إسمع ياسيدي: باش يتلها بالسّلم والأمن الدّوليين ضربة وحدة ؟؟؟
هذا كيف الإنسان الّي يحب يطلق الرّيح وماعندوش من أين يخرج الرّيح



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