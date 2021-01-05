في باب سويقة ارسل معه مؤجره الاموال فاعلمه انه تعرض لبراكاج والابحاث تكشف مفاجأة

إثر إعلام شخص عن تعرّضه بأحد الأنهج بتونس العاصمة إلى عمليّة سلب باستعمال التّهديد بواسطة سلاح أبيض من قبل مجهوليْن والاستيلاء من لدُنه على مبلغ مالي قدره 400 دينارا، تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة، يوم 04 جانفي 2021، بعد تعميق التّحرّيات، من القبض على الشّخص الذي أعلم عن تعرّضه لعمليّة سلب وذلك بعد أن تبيّن أنّه تعمّد الايهام بجريمة بغاية الاستحواذ على المبلغ المذكور الذي مكّنه منه مشغّله صحبة صكّ بنكي لتأمينه بأحد البنوك وقد تمّ العثور على المبلغ مالي مخفيّ بملابسه.



باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.



