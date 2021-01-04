   Hedi Jouini - يطفي ناري  

في حقه 27 منشور تفتيش "أوباما" في قبضة عدلية سيدي حسين

Publié le Lundi 04 Janvier 2021 - 12:41 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - تمكن ظهر اليوم اعوان فرقة الشرطة العدلية بالتنسيق مع اعوان مركز الامن الوطني بعمر المختار و 25 جويلية واثر عملية رصد و متابعة من الاطاحة بأخطر المنحرفين بالمنطقة و الشهير بكنية "أوباما" الذي يبلغ من العمر 30 سنة ومحل 27 منشور تفتيش من أجل البراكاجات و تحويل وجهة باستعمال سلاح أبيض و ترويج مخدرات ..


وبالتحري معه اعترف بتنفيذ عدة براكاجات استهدف فيها النساء والمسنين ...


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218081

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 04 Janvier 2021 à 12h 56m |           
"أوباما" في قبضة عدلية سيدي حسين
عناوين الاثارة الكاذبة والمضللة لا تليق بموقع باب نات
رجاء ارحمونا ولا تسقطوا في حضيض اعلام العار



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