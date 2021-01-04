في حقه 27 منشور تفتيش "أوباما" في قبضة عدلية سيدي حسين

باب نات -

تمكن ظهر اليوم اعوان فرقة الشرطة العدلية بالتنسيق مع اعوان مركز الامن الوطني بعمر المختار و 25 جويلية واثر عملية رصد و متابعة من الاطاحة بأخطر المنحرفين بالمنطقة و الشهير بكنية "أوباما" الذي يبلغ من العمر 30 سنة ومحل 27 منشور تفتيش من أجل البراكاجات و تحويل وجهة باستعمال سلاح أبيض و ترويج مخدرات ..وبالتحري معه اعترف بتنفيذ عدة براكاجات استهدف فيها النساء والمسنين ...باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.