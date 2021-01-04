التمديد في صلوحية شهادة الفحص الفني

تعلم الوكالة الفنية للنقل البري التمديد في صلوحية كل شهادة فحص فني تنتهي خلال الفترة الممتدة من 03 أوت 2020 إلى غاية 21 مارس 2021، وذلك بشهرين اثنين تُحتسب بداية من تاريخ انتهاء الصلوحية.وشددت الوكالة في بلاغ لها، أن خدمات الفحص الفني الدوري تكون قصرا بعد الحجز المسبق لموعد عن بعد من قبل صاحب العربة عبر الموقع www.att.com.tn