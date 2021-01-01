بولبابه سالم لقناة الحرة الأمريكية : الحوار الوطني وقع تعويمه

باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في قناة الحرة ليلة الخميس ان مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل قبلها الرئيس قيس سعيد بشروط منها ضرورة تشريك الشباب من كل ولايات الجمهورية مما اعتبره تعويما للحوار كما يطرح تساؤلات حول هوية المشاركين و طرق اختيارهم و الحسابات السياسية في الاختيار.



و اضاف ان الاتحاد يشترط اقصاء ائتلاف الكرامة ، و قيس سعيد يشترط اقصاء قلب تونس مما يجعل هؤلاء غير ملزمين بأي تعاقد جديد ،،فيما اعتبر ان طبيعة الازمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تعيشها البلاد تنتظر قرارات جدية ،، و اضاف بولبابه سالم انه يوافق رئيس الدولة في انحراف الثورة عن اهدافها و ان الحوار يجب ان يكون مختلفا عن سابقيه لكنه قال ان شكل الحوار و مضامينه فضفاضة و ليست في مستوى التحديات التي تعيشها تونس .



