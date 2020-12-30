تفعيل اتفاقية هبة صينية عسكرية إلى تونس

باب نات -

انتظمت صباح اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، بمقر وزارة الدفاع الوطني جلسة عمل تم خلالها إمضاء مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني بخصوص تفعيل اتفاقية الهبة الصينيّة الممضاة سنة 2018 والتي بمقتضاها ستتحصل تونس على معدّات صينيّة لوجستية تستجيب لحاجيات المؤسسة العسكرية.وأشاد وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي بالمناسبة بالتعاون التونسي الصيني المثمر مثمّنا دعم الصين لتونس في عديد المجالات لا سيما في مجابهتها لفيروس كورونا ومتمنيا تواصل هذا التعاون ليشمل ميادين أخرى.وأكد سفير جمهورية الصين الشعبية Zhang Jianguo مواصلة بلاده تقديم الدعم لتونس واستعدادها لتلبية حاجيات المؤسسة العسكرية خاصة في مجال التكوين والصحة العسكرية وتوفير التجهيزات الطبية ومستلزمات الوقاية الفردية لمجابهة فيروس كورونا.