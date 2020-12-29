رئيس الجمهورية يتسلم التقرير السنوي للمحكمة الإدارية والتقرير الأول للجنة مكافحة الإرهاب

باب نات -

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، بقصر قرطاج، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي قريصيعة الذي قدم له التقرير السنوي للمحكمة الإدارية لسنوات 2017 و2018 و2019 . كما سلمه تقريرا حول الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية الجزئية.وأفاد عبد السلام المهدي قريصيعة، إثر اللقاء، أنه أطلع رئيس الدولة على نشاط الهيئات القضائية والاستشارية للمحكمة، وأحاطه علما بمشاغل القضاء الإداري وتطلعات القضاة الإداريين إلى مزيد تحسين ظروف عملهم بما يساعدهم على أداء رسالتهم في أحسن الظروف.وأضاف أنه أطلع رئيس الجمهورية أيضا على مدى تقدم مشروع مجلة القضاء الإداري، وأعرب عن الأمل في مناقشة هذا المشروع فور استكماله من أجل هيكلة جديدة لسلك القضاء الإداري وفق ما نص عليه الفصل 116 من الدستور.كما استقبل رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب منير الكسيكسي الذي قدم له التقرير الأول للجنة للفترة 2016-2019 طبقا للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.