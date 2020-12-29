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"بلها "والاحول" في قبضة عدلية باب سويقة ...

Publié le Mardi 29 Decembre 2020 - 13:00 قراءة: 0 د, 27 ث
باب نات - تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني تونس المدينة من إيقاف نفر شهر" الأحول" تعمد تخزين مشروبات كحولية في خربة بجهة برج زوارة وبمداهمة المكان تم حجز كميات من المشروبات الكحولية واعترف بتخزينها لبيعها في " الريفيون ".

كما تم القبض على شريكه والمعروف بكنية 'بلها' إستغل منزل بجهة باب الاقواس لاخفاء المزيد من علب الجعة .


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر في الغرض من اجل تهمة بيع الخمر خلسة.

وقد تم حجز اسلحة بيضاء بحوزتهما في شكل سيف وساطور وعبوة غاز مشل للحركة.

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