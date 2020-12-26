باب نات - في تصريح للاذاعة الوطنية قال المحلل السياسي بولبابه سالم أن حكومة المشيشي لن تتاثر بالمناورات و محاولات الاطاحة بها و التي تبقى مجرد مناورات سياسية للارباك ، و قال ان الحزام السياسي لرئيس الحكومة صامد بعد قرار حزب قلب تونس مواصلة دعمها ، و لاحظ ان الوضع الداخلي و الفاعلين المحليين والإقليميين يريدون الاستقرار و يرفضون الارباك لأن التداعيات على البلاد ستكون خطيرة في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية،، و اعتبر انه بعد مرور 100 يوم من عمل حكومته يمكنها المرور الى نجاعة أكبر في معالجة الملفات المطروحة .
بولبابه سالم للإذاعة الوطنية: يحسب للمشيشي انه لم يحم وزيرا في حكومته ، و حزامه السياسي صامد رغم محاولات الارباك
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