   Abdelhalim Hafed - في يوم  

بولبابه سالم للإذاعة الوطنية: يحسب للمشيشي انه لم يحم وزيرا في حكومته ، و حزامه السياسي صامد رغم محاولات الارباك

Publié le Samedi 26 Decembre 2020 - 13:31 قراءة: 0 د, 29 ث
باب نات - في تصريح للاذاعة الوطنية قال المحلل السياسي بولبابه سالم أن حكومة المشيشي لن تتاثر بالمناورات و محاولات الاطاحة بها و التي تبقى مجرد مناورات سياسية للارباك ، و قال ان الحزام السياسي لرئيس الحكومة صامد بعد قرار حزب قلب تونس مواصلة دعمها ، و لاحظ ان الوضع الداخلي و الفاعلين المحليين والإقليميين يريدون الاستقرار و يرفضون الارباك لأن التداعيات على البلاد ستكون خطيرة في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية،، و اعتبر انه بعد مرور 100 يوم من عمل حكومته يمكنها المرور الى نجاعة أكبر في معالجة الملفات المطروحة .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217626



En continu

Toutes les news

السبت 26 ديسمبر 2020 | 11 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:12 14:52 12:27 07:31 05:58
12°
 14° % 62 :الرطــوبة
تونــس 10°
6.7 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
14°-1012°-817°-717°-1015°-9
  • Avoirs en devises
    22941,3

  • (25 dec)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30869 DT        1$ =2,71706 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 dec)   2650,8 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة