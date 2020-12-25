العلوي ساخرا من رضا لينين: يتحدث لكي لا يقول شيئا ... المصيبة انهم يقدمونه كمفكر سياسي

سخر النائب عن ائتلاف عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك من رضا شهاب المكي الملقب برضا لينين عضو حملة قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية.
وكانت قناة التاسعة استضافت رضا لينين في برنامج RDV9 ليجيب عن البرنامج السياسي للرئيس قيس سعيد.... وعن تنسيقياته واللجان الشعبية ونظام الانتخاب من القاعدة...
وعلّق العلوي على اجابات رضا لينين المبهمة بالتالي " لينين يتحدث لكي لا يقول شيئا مضيفا " المصيبة أنهم يقدمونه كمفكر سياسي".
وكتب العلوي في صفحته علي الفايسبوك التدوينة التالية :
"لينين المكّي، تبقى تسمع فيه ستّه سوايع، وأنت مصحصح ومركّز وشادد ڨول لكلّ كلمة، كي تفهم ماذا يريد أن يقول، وماهي النّتائج التي يريد أن يصل إليها، فلا تخرج بشيء!! ولا شِيء!!
وكانت قناة التاسعة استضافت رضا لينين في برنامج RDV9 ليجيب عن البرنامج السياسي للرئيس قيس سعيد.... وعن تنسيقياته واللجان الشعبية ونظام الانتخاب من القاعدة...
وعلّق العلوي على اجابات رضا لينين المبهمة بالتالي " لينين يتحدث لكي لا يقول شيئا مضيفا " المصيبة أنهم يقدمونه كمفكر سياسي".
وكتب العلوي في صفحته علي الفايسبوك التدوينة التالية :
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