   Om Kalthoum - أقول ايه  

العلوي ساخرا من رضا لينين: يتحدث لكي لا يقول شيئا ... المصيبة انهم يقدمونه كمفكر سياسي

Publié le Vendredi 25 Decembre 2020 - 21:19 قراءة: 0 د, 49 ث
سخر النائب عن ائتلاف عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك من رضا شهاب المكي الملقب برضا لينين عضو حملة قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية.
وكانت قناة التاسعة استضافت رضا لينين في برنامج RDV9 ليجيب عن البرنامج السياسي للرئيس قيس سعيد.... وعن تنسيقياته واللجان الشعبية ونظام الانتخاب من القاعدة...
وعلّق العلوي على اجابات رضا لينين المبهمة بالتالي " لينين يتحدث لكي لا يقول شيئا مضيفا " المصيبة أنهم يقدمونه كمفكر سياسي".



وكتب العلوي في صفحته علي الفايسبوك التدوينة التالية :

"لينين المكّي، تبقى تسمع فيه ستّه سوايع، وأنت مصحصح ومركّز وشادد ڨول لكلّ كلمة، كي تفهم ماذا يريد أن يقول، وماهي النّتائج التي يريد أن يصل إليها، فلا تخرج بشيء!! ولا شِيء!!
المصيبة أنّهم يقدّمونه كمفكّر سياسيّ!!
أحزاب؟ لا. تشريعي؟ لا. رئاسي؟ لا. كمونة باريس؟ لا. لجان شعبية؟ لا. بوسعديّه؟ لا. اصطمبالي؟ لا.
تسمع منّو كان الشعب صاحب السيادة!! كيفاش؟! ربّي يسهّل!!
باللّسان الدّارج: لينين عاطي على حمّه على العربي الجلاصي على التبيني!
كيما يقول المتنبّي: ينڨّع لبرّه مالصّحن!"





Commentaires


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Kamel85  (United Arab Emirates)  |Vendredi 25 Decembre 2020 à 21h 45m |           
Abdeltiif Macarouna



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