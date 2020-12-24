باب نات - تعلم وزارة النقل واللوجستيك أنه في إطار متابعة تطور الوضعية الوبائية بالعالم وحرصا على التوقي من انتشار العدوى بالسلالة الجديدة لفيروس كوفيد-19، وإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بمقتضى بلاغنا الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2020، فقد تقرر ابتداء من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 وإلى حين إشعار آخر، تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية والدانمارك وعدم قبول الوافدين إلى بلادنا الذين أقاموا أو عبروا هذا البلد.
كوفيد-19: تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية و الدنمارك
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الخميس 24 ديسمبر 2020 | 9 جمادي الأول 1442
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