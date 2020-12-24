الاعلان عن فتح حساب جارٍ لصندوق الكرامة وردّ الإعتبار

يعلم رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليّات الإرهابية ورئيس لجنة التصرّف في صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد عبد الرزاق الكيلاني، أنّه تمّ إحداث حساب إيداع بالخزينة العامّة للبلاد التونسية لإدراج الموارد التي نصّ عليها الأمر الحكومي عـ211ـدد لسنة 2018 لفائدة صنـــدوق الكرامة وردّ الاعتبـــار ويمكن تحويل التبرّعات والهبات عبر الحساب الجاري البريدي لأمين المال العام للبلاد التونسيـــة التالي:
CODE IBAN : TN59
COMPTE CCP : 17001000000006100033
SWIFT : LP TN TN TT
أو عبر الحساب الجاري للخزينة العامة المفتوح لدى البنك المركزي :
COMPTE RIB BCT
CODE IBAN : TN59 000380004050000000 40
SWIFT : BCTN TN TT
CODE IBAN : TN59
COMPTE CCP : 17001000000006100033
SWIFT : LP TN TN TT
أو عبر الحساب الجاري للخزينة العامة المفتوح لدى البنك المركزي :
COMPTE RIB BCT
CODE IBAN : TN59 000380004050000000 40
SWIFT : BCTN TN TT
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