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الاعلان عن فتح حساب جارٍ لصندوق الكرامة وردّ الإعتبار

Publié le Jeudi 24 Decembre 2020 - 17:09 قراءة: 0 د, 30 ث
يعلم رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليّات الإرهابية ورئيس لجنة التصرّف في صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد عبد الرزاق الكيلاني، أنّه تمّ إحداث حساب إيداع بالخزينة العامّة للبلاد التونسية لإدراج الموارد التي نصّ عليها الأمر الحكومي عـ211ـدد لسنة 2018 لفائدة صنـــدوق الكرامة وردّ الاعتبـــار ويمكن تحويل التبرّعات والهبات عبر الحساب الجاري البريدي لأمين المال العام للبلاد التونسيـــة التالي:

CODE IBAN : TN59
COMPTE CCP : 17001000000006100033

SWIFT : LP TN TN TT

أو عبر الحساب الجاري للخزينة العامة المفتوح لدى البنك المركزي :

COMPTE RIB BCT
CODE IBAN : TN59 000380004050000000 40
SWIFT : BCTN TN TT

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