اللجنة العلمية توصي بالإبقاء على حظر التجول وإلغاء التجمعات والاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة

أوصت اللجنة العلمية القارة لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالعمل بالاجراءات السارية حاليا في اطار الحد من انتشار الفيروس والإبقاء على حظر التجول وإلغاء كافة الاحتفالات برأس السنة الجديدة، وفق ما أكده مصدر موثوق صلب اللجنة اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن اللجنة العلمية قررت خلال اجتماعها الطارئ أمس الاثنين عدم إدخال أي تغيير على الاجراءات الاستثنائية ومواصلة فرض حظر التجول وإلغاء التجمعات والاحتفالات العامة والخاصة ومنع التنقل بين المدن خلال ليلة رأس السنة الجديدة 31 ديسمبر الجاري.وكانت اللجنة العلمية قد تكتمت عقب اجتماعها الطارئ أمس الاثنين بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي على التوصيات الجديدة التي رفعتها إلى الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي من أجل النظر فيها قبل الإعلان لاحقا عن الاجراءات التي يحتمها الوضع الوبائي الراهن وقال المصدر إن الاتفاق على مواصلة العمل بالاجراءات الاستثنائية السارية حاليا هدفه التقليص من التجمعات والاكتظاظ توقيا من انتشار فيروس كورونا لاسيما في ظل ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وبعض الدول حيث أكدت الأبحاث العلمية أن الفيروس يتميز بسرعة الانتشار والعدوى حتى بين الأطفال وللاشارة بلغ عدد الوفيات في تونس جراء فيروس كورونا إلى غاية يوم الأحد 20 ديسمبر الجاري 4199 حالة بعد تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، في حين تم تسجيل 1031 إصابة جديدة بالفيروس يوم 20 ديسمبر الجاري حسب بلاغ وزارة الصحة.