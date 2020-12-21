فاضل عبد الكافي رئيسا جديداً لآفاق تونس

باب نات - انعقد المجلس الوطني لحزب آفاق تونس في دورته العادية يومي السبت والأحد 19 و 20 ديسمبر 2020 وقد تم خلال أشغال هذا المجلس الوطني إنتخاب فاضل عبد الكافي رئيسا جديدا لحزب آفاق تونس بأغلبية الأصوات وهو ثالث رئيس للحزب في 10 سنوات من النشاط السياسي.



ووفق بلاغ للحزب عبر المجلس الوطني لحزب آفاق تونس عن دعمه للرؤية السياسية التي عرضها فاضل عبد الكافي والتي تهدف إلى تعزيز إنتشار الحزب في الجهات والإنفتاح على الكفاءات والأحزاب الوطنية وإيجاد حلول للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي تمر بها تونس.



