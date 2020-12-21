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موكب وزير الداخلية يتعرض لحادث مرور: وفاة 3 من أبطال الحرس

Publié le Lundi 21 Decembre 2020 - 08:18 قراءة: 0 د, 29 ث
توفي فجر اليوم الاثنين، 3 أعوان من الحرس الوطني وأصيب اثنان آخران، في حادث مرور خطير، جدّ بين منطقتي "الهرارة" و"الشرايع" التابعتين لمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، وذلك عند مرافقتهم لموكب وزير الداخلية الذي تنقل إلى الجهة إثر العملية الإرهابية التي راح ضحيتها شاب من أبناء الجهة.

ووفق اذاعة جوهرة تمثلت صورة الحادث في انزلاق سيارة تابعة للوحدة المختصة، طلائع الحرس الوطني.



وكان رئيس الحكومة كلف وزير الداخلية بالتحول الى القصرين وتقديم واجب العزاء والاحاطة النفسية والمادية لعائلة الشهيد عُقبة بن عبد الدايم ذيبي نيابة عنه، باعتباره لا يزال قيد الحجر الصحي إثر عودته من فرنسا.


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