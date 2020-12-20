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المشيشي يكلّف وزير الداخلية بالتحول الى القصرين وتقديم واجب العزاء لعائلة الشهيد عقبة ذيبي

Publié le Dimanche 20 Decembre 2020 - 18:47 قراءة: 0 د, 39 ث
باب نات - على إثر العملية الارهابية الغادرة التي جدت بمنطقة السلاطنية من معتمدية حاسي الفريد بولاية القصرين والتي استشهد على اثرها المواطن عقبة بن عبد الدايم ذيبي، كلٌف رئيس الحكومة هشام مشيشي وزير الداخلية بالتحول الى القصرين وتقديم واجب العزاء والاحاطة النفسية والمادية لعائلة الشهيد نيابة عنه، باعتباره لا يزال قيد الحجر الصحي.

كما أعطى رئيس الحكومة تعليماته لوزيري الدفاع والداخلية، بتكثيف الجهود للكشف عن ملابسات العملية وعن مرتكبيها والمخططين لها لينالوا جزائهم، مؤكّدا أنّ الحرب على الإرهاب يجب أن تتواصل بلا هوادة وبنفس العزيمة الراسخة، للقضاء على كلّ من يتربّص بأمن تونس والتونسيين.



وكانت جثة المواطن عقبة الذيبي أصيل معتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين، الذي عثر عليه ظهر اليوم مذبوحا بمنطقة " عين محمود" المحاذية للمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم، نقلت، عشية اليوم الأحد، إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لعرضها على الطبيب الشرعي .

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 217270

Ahmed01  (France)  |Dimanche 20 Decembre 2020 à 21h 13m |           
هؤلاء الذبّاحون قال عنهم أحدهم إنّه يذكرونه بشباب لن يعود
هؤلاء قيل لما يوما ـ وصدقنا ببراءة ملائكية ـ أنهم شباب أبرار ـ آمنوا بربهم وزدناهم هدى ! ـ يمارسون الرياضة فالعقل السليم في الجسم السليم

ولا حول ولا قوة إلا بالله

Sayada  (France)  |Dimanche 20 Decembre 2020 à 18h 57m |           
العزاء ليس لعائلة الشهيد فقط و لكن العزاء شامل لكل بلدنا الحبيب الشهداء كلهم أبناء بلدنا و جلدتنا فالبكاء و الحسرة في قلب كل تونسي



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