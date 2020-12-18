حسين العباسي: الرئيس ليس ناطقا باسم القضاء واذا عندو قائمة متاع فاسدين فليقدّمها للقضاء خلّى توفى هاللّوبانة

باب نات -

انتقد الجمعة 18 ديسمبر، الأمين العام السابق لاتحاد الشغل حسين العباسي تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، المتكرّرة عن الفاسدين ورفضه الحوار معهم دون اتخاذ أي اجراءات.وشدّد العباسي على أن رئيس الجمهورية ليس ناطقا باسم السلطة القضائية حتى يوجّه التهم بالفساد ويحدّد من هم الفاسدون.وتساءل العباسي مستنكرا " اذا الرئيس عندو قائمة متاع فاسدين في شنوة يستنّى بش يقدمها للقضاء".وتابع قائلا "اذا عندو قائمة فليقدمها للقضاء خلّى توفى هاللوبانة" معبّرا عن خشيته من أن يكون حديث الرئيس عن الفساد دون القيام بأي خطوات تعلّة للتهرّب من ادارة الحوار".