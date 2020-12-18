   Georges Wassouf - قول كلمتين  

حسين العباسي: الرئيس ليس ناطقا باسم القضاء واذا عندو قائمة متاع فاسدين فليقدّمها للقضاء خلّى توفى هاللّوبانة

Publié le Vendredi 18 Decembre 2020 - 12:39 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات - انتقد الجمعة 18 ديسمبر، الأمين العام السابق لاتحاد الشغل حسين العباسي تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، المتكرّرة عن الفاسدين ورفضه الحوار معهم دون اتخاذ أي اجراءات.

وشدّد العباسي على أن رئيس الجمهورية ليس ناطقا باسم السلطة القضائية حتى يوجّه التهم بالفساد ويحدّد من هم الفاسدون.


وتساءل العباسي مستنكرا " اذا الرئيس عندو قائمة متاع فاسدين في شنوة يستنّى بش يقدمها للقضاء".

وتابع قائلا "اذا عندو قائمة فليقدمها للقضاء خلّى توفى هاللوبانة" معبّرا عن خشيته من أن يكون حديث الرئيس عن الفساد دون القيام بأي خطوات تعلّة للتهرّب من ادارة الحوار".

الفيديو: الدقيقة 22 و10ث



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217139



panel management

En continu

Toutes les news

الجمعة 18 ديسمبر 2020 | 3 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:07 14:48 12:23 07:27 05:54
17°
 19° % 88 :الرطــوبة
تونــس 14°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
19°-1418°-1618°-1518°-1417°-12
  • Avoirs en devises
    22526,4

  • (17 dec)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,29110 DT        1$ =2,72843 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 dec)   1885,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة