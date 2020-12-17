سهام العيادي وسعاد عبد الرحيم تشرفان على إعادة فتح ملعب الشاذلي زويتن..

باب نات -

أدت كاتبة الدولة سهام العيادي اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 رفقة رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم شيخة مدينة تونس زيارة إلى ملعب الشاذلي زويتن للوقوف على مدى جاهزيته بعد الأشغال الخاصة التي شملت أرضيته والتي قامت بها بلدية تونس وتابعتها عن كثب لجنة الشباب والرياضة برئاسة السيد عماد الدبابي.ورافق كاتبة الدولة أيضا خلال هذه الزيارة الميدانية ثلة من إطارات الوزارة و رضا كريم ممثلا عن اتحاد شمال افريقيا الذي ينظم حاليا بتونس تحت إشراف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الدورة الرسمية التأهيلية لكأس افريقيا للأواسط والتي ستدور فعالياتها بموريتانيا خلال شهر فيفري 2021.وقد تم التأكيد خلال هذه الزيارة على فتح ملعب الشاذلي زويتن ليحتضن العديد من مقابلات تصفيات كأس افريقيا للأواسط والتي تتواصل إلى غاية 27 ديسمبر 2020 , كما وقع الإتفاق على وضعه على ذمة الهياكل الرياضية.كما تم الاتفاق على عقد جلسة عمل بين وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني وبلدية تونس وبحضور كل الأطراف المعنية لتدارس وفضّ الإشكاليات التي يمكن أن تعطل استغلال الملعب بالشكل المطلوب