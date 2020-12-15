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رئيس الحكومة يشرف على اجتماع موسع بين وفد من اتحاد الصناعة والتجارة وغرفة الأعراف الفرنسية

Publié le Mardi 15 Decembre 2020 - 00:12 قراءة: 0 د, 50 ث
باب نات - التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 بباريس جوفري رو دو بيزي Geoffroy Roux de Bézieux رئيس حركة المؤسسات الفرنسية.

وعبٌر رئيس الحكومة عن تطلع تونس لتعاون مثمر مع الشريك الفرنسي، في ظل المتغيرات الجديدة في المنطقة وفي العالم، وذلك عبر الاعتماد على الطاقات الذاتية والمشتركة للبلدين، وعبر الاستعداد المشترك لما بعد جائحة الكورونا.


وأكد هشام مشيشي حرص تونس الدائم على احترام كل تعهداتها وضمان الاستثمار وإسناد المؤسسات التونسية والأجنبية عبر تقديم كل المساعدة المطلوبة وتذليل الصعوبات.

من جهته أشاد رئيس حركة المؤسسات الفرنسية بالمناخ الديمقراطي الذي تعيشه تونس، والثبات على هذا المنهج، رغم دقته وصعابه، مؤكدا على آفاق الاستثمار الواعد في تونس، وضرورة العمل المشترك بين البلدين لتطوير حجم المبادلات الاقتصادية بين البلدين.

وقد أشرف رئيس الحكومة بهذه المناسبة على اجتماع موسع ضم وفدا من اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة سمير ماجول وغرفة الأعراف الفرنسية تم خلاله التطرق الى العلاقات الاقتصادية الثنائية الفرنسية التونسية، وكذلك برامج التعاون بين المنظمتين، وسبل استكشاف مجالات جديدة للشراكة والاستثمار، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد.

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