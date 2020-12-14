"الزعيمة المختصة في تعدد الزوجات" تستغل اشاعة زواج ليلى بن علي لصُنع بطولة وهمية في الدفاع عن المرأة

باب نات -

نشرت الاثنين 14 ديسمبر، النائبة السابقة و"زعيمة" اعتصام الرحيل فاطمة المسدي تدوينة حول اشاعة زواج ليلى بن علي من أمير سعودي لتكون الزوجة الرابعة بعنوان سقط النظام وسقط المتاع.وبدأت فاطمة المسدي تتحدث عن حراير تونس ومكاسب المرأة ومجلة الأحوال الشخصية والفكر البورقيبي وصورة تونس والجواري والرجعية محاولة بذلك صنع بطولة وهمية لنفسها كمدافعة شرسة عن المرأة وحقوقها.وسبق لفاطمة المسدي ان نشرت اشاعة بخصوص زواج الفنانة التونسية درة زروق على أساس انها زوجة ثانية وشبهت زواجها بجهاد النكاح وغيرها من النعوت الهابطة دفعت بعض الاعلاميين على غرار رفيق بوشناق الي وصف المسدي بقليلة الأدب والحياء.وسخر عديد النشطاء الذين اعتبروها سياسية فاشلة تريد ان تعود الي الصورة من خلال التخصص في تعدد الزوجات وجهاد النكاح.