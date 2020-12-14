في إطار التعاون التونسي الألماني: الهيئة العامة للسجون والإصلاح تتسلم ثلاث شاحنات صيانة متنقلة وجهاز كشف بالأشعة في شكل هبة

باب نات -

بحضور سفير ألمانيا بتونس بيتر بروغل، مرفوقا بعدد من إطارات السفارة الألمانية، انتظم صباح اليوم بسجن أوذنة موكب أشرف خلاله وزير العدل محمد بوستة على تسلّم الهيئة العامة للسجون و الإصلاح لثلاث شاحنات للصيانة متنقلة مقدمة في شكل هبة من ألمانيا و هي عبارة عن ورشات متخصصة في الصيانة مجهزة للقيام بأعمال الصيانة في جميع السجون ومراكز الإصلاح في تونس، كما يمكن استخدامهما في أعمال اللحام، والسباكة، والأعمال الكهربائية، أو كورشة ميكانيكية بما يدعم فرق الصيانة في الوحدات السجنية، إلى جانب القيام بتدريب المدربين لفرق الصيانة حتى يتمكنوا بعد ذلك من تدريب المساجين على التعامل مع معدات الصيانة ومنحهم شهادات تكوين في الغرض. كما تم خلال الموكب تجهيز غرفة الأشعة بسجن أوذنة بجهاز كشف أشعة " سكانار " يمكن من إجراء الفحوصات الإشعاعية للمساجين وفقا لمقتضيات شروط الصحة والسلامة مع تحسين رعاية المرضى.وتتنزل هذه الهبة التي تنضاف إلى المساعدة الفاعلة والايجابية التي قدمها الطرف الألماني خلال الفترة القريبة الماضية لدعم جهود مجابهة انتشار فيروس كوفيد 19، في إطار دعم الدولة الألمانية للمؤسسات التونسية قصد تحسين الأوضاع في أماكن الإيداع وتسهيل إعادة إدماج المساجين في محيطهم الاجتماعي والإسهام في تقليص نسب العود.كما تم خلال الموكب زيارة مختلف الورشات التدريبية والتكوينية الموضوعة على ذمة المودعين بسجن أوذنة في عديد الاختصاصات، إلى جانب زيارة الفضاءات الترفيهية والرياضية المتاحة للمساجين قصد حسن إعدادهم وتهيئتهم لمرحلة ما بعد الخروج من السجن .و قد تم التأكيد خلال جلسة العمل التي انعقدت على هامش موكب التسليم بين وزير العدل و سفير ألمانيا بتونس على أهمية مشاريع التعاون الجارية بين وزارة العدل و السفارة الألمانية على أكثر من مستوى لدعم المنظومة السجنية و الإصلاحية وتعزيز مقومات استجابتها للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة العمل على المضي في توسيع مجالها ودعم جدواها في إطار مشروع PREVIP بتفويض من وزارة الخارجية الألمانية والواقع تنفيذه من قبل مؤسسة التعاون الألماني التي تدعم الهيئة العامة للسجون والإصلاح تحت إشراف وزارة العدل.