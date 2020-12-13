سامية عبو امام البرلمان: مشروع الدعششة قدامنا في البرلمان وائتلاف الكرامة الجناح السياسي لداعش

باب نات -

قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في كلمة خلال وقفة احتجاجية لانصار حركة الشعب والتيار امام البرلمان اليوم الأحد 13 ديسمبر ان مشروع الدعششة موجود في مجلس الشعب.وأضافت سامية عبو في إشارة الى النائب محمد العفاس " هذا الشخص دعا في السابق للقتال في سوريا ولكن لم تتم محاسبته متابعا " الشباب قتل في سوريا والعفاس يقبض في اموال الشعب".وتابعت سامية عبو " مشروع الدعششة قدامنا في البرلمان وائتلاف الكرامة الجناح السياسي لداعش".وقالت سامية عبو " اليوم كشر هؤلاء المتطرفون على أنيابهم وهم يسعون الى انشاء دولة دينية بتفريقنا".وحذرت سامية عبو من انشاء دولة اخوانية ببيع ممتلكات البلاد متابعا " الاتحاد هو من بقي بالمرصاد ضد اتفاقيات الخوصصة مثل الاليكا وائتلاف الكرامة هو الجناح الداعشي للنهضة يستهدف الاتحاد ومؤسسة الرئاسة والاعلام من اجل هذه الغاية".وقالت سامية عبو " المنظومة القديمة تستغل بكل رخص التطرف الديني للعودة الى التطرف التجمعي".