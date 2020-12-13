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رئيس الحكومة يجتمع مع عدد من الكفاءات الطبية بباريس

Publié le Dimanche 13 Decembre 2020 - 12:16 قراءة: 0 د, 48 ث
باب نات - التقى صباح اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 رئيس الحكومة هشام مشيشي بمقر السفارة التونسية بباريس عددا من الكفاءات الطبية التونسية المقيمة في فرنسا.

ونوٌه رئيس الحكومة هشام مشيشي بالدور الذي تلعبه الكفاءات الطبية التونسية مؤكدا ان هذا اللقاء هو فرصة لتبادل الآراء حول الوضع الصحي في تونس في ظل انتشار فيروس كورونا.


واعتبر رئيس الحكومة ان وجود هذه الكفاءات في فرنسا يقيم الدليل على نجاح المنظومة التربوية التونسية باعتبار انهم درسوا في تونس وتخرجوا منها، مضيفا بان الاطباء التونسيين يعتبرون سفراء تونس في فرنسا وغيرها من دول العالم.

وتحاور رئيس الحكومة مع الكفاءات الطبية التونسية المقيمة في فرنسا وتباحث معهم حول السبل المثلى لتحسين قطاع الصحة ودورهم في مد يد المساعدة لبلدهم الأم وخاصة كيفية الاستفادة من خبراتهم في مجال البحث وفي مجال صناعة الأدوية.

واعتبر الأطباء أن هذا اللقاء كان مثمرا وتم خلاله تبادل وجهات النظر مع رئيس الحكومة حول أبرز مشاغلهم وكيفية مساهمتهم في التواصل مع الاطارات الطبية في ارض الوطن وضبط برنامج لتكوينهم وتأطيرهم في فرنسا.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216828

Mahdibey  ()  |Dimanche 13 Decembre 2020 à 12h 28m |           
يبعد و يخلّي الكفاءات الّتي نجحت في مقاومة الجائحة في تونس و يفتعل لقاءات مع الّذين خيّروا المهاجرة للخارج بحثا على المال و كلّ هذا على حساب المواطن التّونسي المحتاج و الجوعان



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