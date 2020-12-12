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الولايات المتحدة تصنف التونسي أشرف القيزاني كـ'إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص'

Publié le Samedi 12 Decembre 2020 - 11:28 قراءة: 0 د, 29 ث
وكالات - صنفت الولايات المتحدة الأمريكية القيادي التونسي في تنظيم "داعش" الارهابي، أشرف القيزاني، على أنه "إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن القيزاني، المعروف بلقب "أبو عبيدة الكافي"، ينشط بمنصب "أمير جند الخلافة" في تونس، وهي جماعة تتبع لتنظيم "داعش".


كذلك شملت وزارة الخزانة الأمريكية القيزاني بالعقوبات، في تحديث جديد لقائمتها.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد دعت في بلاغ أصدرته منتصف العام الماضي ، إلى الابلاغ عن 4 عناصر، بينهم أشرف القيزاني.

ويشغل أشرف القيزاني منصب أمير "جند الخلافة" في تونس، الذي نفذ العديد من الهجمات في تونس.



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