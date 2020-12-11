سامية عبو: أسقطنا الفصل الرابع في انتظار اسقاط اللصوص الاربعة

باب نات -

"نحن" و "هم"

"نحن" مستميتون في الدفاع عن مصالح الشعب و"هم" مستميتون في نهبه .. مبروك للشعب، اسقطنا الفصل الرابع

في انتظار اسقاط اللصوص الاربعة.."

أفاد الجمعة 11 ديسمبر، النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني أنه وحسب معلومات مؤكدة فان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قبلت الطعن الذي تقدمت به الكتلة الديمقراطية في دستورية الفصل 4 من قانون المالية التعديلي لسنة 2020.وأوضح أن الفصل 4 هو الفصل المتعلق بإحداث لجنة للنظر في الملفات الجبائية الذي شُهر بفصل نبيل القروي وفق تعبيره.من ناحية أخرى قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في تدوينة عبر صفحتها على الفايسبوك على الفايسبوك ان اسقاط الفصل الرابع ياتي تمهيدا لاسقاط اللصوص الأربعة.وتقصد سامية عبو باللصوص الاربعة الحزام المساند لحكومة المشيشي.وكتبت سامية عبو في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية :