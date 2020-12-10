عياض اللومي: أطالب بمحاكمة كل من يدعو إلى حل البرلمان دون وجه حق

باب نات -

دعا الخميس 10 ديسمبر، عضو مجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس عياض اللومي إلى تطبيق الفصل 72 من المجلة الجنائية ( الإعدام) على كل من يدعو إلى حل البرلمان دون وجه حق.وقال عياض اللومي في تدوينة "أنا اقترح تطبيق الفصل 72 من المجلة الجنائية على كل من تخول له نفسه محاولة حل البرلمان بدون وجه حق. كما أنني (وعلى عكس الفاشسيتيين) اطالب بمحاكمة عادلة لكل هؤلاء الانقلابيين" .وينص الفصل 72 من المجلة الجنائية على أنه " يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"