   Abdelwahab - كلّ ده كان ليه  

عياض اللومي: أطالب بمحاكمة كل من يدعو إلى حل البرلمان دون وجه حق

Publié le Jeudi 10 Decembre 2020 - 15:51 قراءة: 0 د, 31 ث
باب نات - دعا الخميس 10 ديسمبر، عضو مجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس عياض اللومي إلى تطبيق الفصل 72 من المجلة الجنائية ( الإعدام) على كل من يدعو إلى حل البرلمان دون وجه حق.

وقال عياض اللومي في تدوينة "أنا اقترح تطبيق الفصل 72 من المجلة الجنائية على كل من تخول له نفسه محاولة حل البرلمان بدون وجه حق. كما أنني (وعلى عكس الفاشسيتيين) اطالب بمحاكمة عادلة لكل هؤلاء الانقلابيين" .


وينص الفصل 72 من المجلة الجنائية على أنه " يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216657

LEDOYEN  ()  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 16h 14m |           
Plus idiot que lui tu meurs....ce type veut pendre celui qui l'expulsera du Parlement...oui...pendre celui qui mettra fin à son confortable poste....qui dit mieux?



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