زهير مخلوف: قدمت اعتذار رسمي باسم النواب لنادية عكاشة على تصريحات سيف الدين مخلوف

قال النائب زهير مخلوف انه شعر بالاسف الشديد بسبب تصريح رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف المهينة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.واضاف زهير مخلوف ، في حوار عبر امواج اذاعة " أي اف ام الأربعاء 9 ديسمبر 2020 " انه قدم اعتذار رسمي في البرلمان باسم النواب لنادية عكاشة على تصريحات سيف مخلوف".وقال زهير مخلوف " في الحقيقة العمر الحقيقي للنائب سيف الدين مخلوف الحقيقي هو سنتان لا غير.وقال زهير مخلوف أن الأفكار يناقشها الناضجون ويحسنون تفصيلها أمام من يتعلقون بالذوات ويصنفون حسب الأشخاص فهؤلاء مراهقون وتصريحات سيف مخلوف تندرج في هذه الخانة.