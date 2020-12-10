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زهير مخلوف: قدمت اعتذار رسمي باسم النواب لنادية عكاشة على تصريحات سيف الدين مخلوف

Publié le Jeudi 10 Decembre 2020 - 12:15 قراءة: 0 د, 30 ث
قال النائب زهير مخلوف انه شعر بالاسف الشديد بسبب تصريح رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف المهينة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
واضاف زهير مخلوف ، في حوار عبر امواج اذاعة " أي اف ام الأربعاء 9 ديسمبر 2020 " انه قدم اعتذار رسمي في البرلمان باسم النواب لنادية عكاشة على تصريحات سيف مخلوف".
وقال زهير مخلوف " في الحقيقة العمر الحقيقي للنائب سيف الدين مخلوف الحقيقي هو سنتان لا غير.


وقال زهير مخلوف أن الأفكار يناقشها الناضجون ويحسنون تفصيلها أمام من يتعلقون بالذوات ويصنفون حسب الأشخاص فهؤلاء مراهقون وتصريحات سيف مخلوف تندرج في هذه الخانة.



Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 216646

Amor2  (Switzerland)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 13h 34m |           
إبليس ينهي عن المنكر!!!!!

Barhoum  (Tunisia)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 13h 24m |           
هذا تو يمشي يقعد في سيارته قدام القصر و هي تجي وهو يجبد قرورة الماء و الصابون و يذبل عنيه و يتحرش بها ... يا حلوف ماي صنعتك

Radhbe  (France)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 13h 19m |           
زغاريد

Ryan81  (United States)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 13h 16m |           
برا كمل خر....تك في كرهبتك

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 12h 29m |           
شوف عاد اشكون يحكي على المراهقة



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