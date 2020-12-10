   Abdelwahab - الڤندول  

محمد عبو يقدّم "خارطة طريق" الانقلاب ويرحّب بأي حلول أخرى حتى لو كانت لها تكلفة كبرى

Publié le Jeudi 10 Decembre 2020 - 10:01 قراءة: 1 د, 15 ث
باب نات - واصل الاربعاء 9 ديسمبر، الوزير السابق، محمد عبو، دعواته للانقلاب بنشر الجيش وحل البرلمان.

وبعد حديثه عن الفصل 80 وعن نشر الجيش، نشر محمد عبو تدوينة مطولة، قدّم فيها هذه المرّة "خارطة طريق" جديدة للانقلاب داعيا الرئيس قيس سعيد الي اعتمادها.


وتتمحور خطّة محمد عبو التي يعتبرها الحل لإنقاذ البلاد حول وضع سياسيين في الاقامة الجبرية وطلب الاستقالة من رئيس الحكومة هشام المشيشي وعرض حكومة جديدة لا تحظى بثقة البرلمان ليتم حل البرلمان.

وحسب خارطة "انقلاب" الوزير السابق، تواصل بعد ذلك حكومة هشام المشيشي مهامها قبل اجراء انتخابات في ظرف 90 يوما طبق الدستور وهو نفس الدستور الذي يقدم الوزير مبادرة للتحيل على أحكامه بهدف حل البرلمان.

وقال محمد عبو معلقا على مبادرة الانقلاب "هذا الحل خير من الفوضى واذا فشل فمرحبا بكل حل اخر وان كانت له تكلفة كبرى".
وأثارت مبادرة عبو عديد التفاعلات بين مساند نوّه بما وصفه ذكاء محمد عبو في تقديم مبادرة انقلاب على ما وصفوها المنظومة الفاسدة في اطار الدستور.


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كما لاقت هذه المبادرة عديد الانتقادات معتبرين أن محمد عبو أصبح يعيش حالة هذيان يحلم فيها بحل البرلمان والانتقام من الذين يعتقد أنهم أخرجوه من الحكم وأسقطوا حكومة الفخفاخ التي سقطت ب44 مليار.

وناقش اخرون مضمون المبادرة القائمة على فرضيات بأن يقبل المشيشي الاستقالة ويتم تمرير حكومة لا تحظى بثقة البرلمان حتى يتم حلّه وعلقوا بالقول " غريب، مالذي يجعل محاميا درس القانون ويفكّر بطريقة منهجية وواقعية ان يؤسس مرافعة انقلابية تقوم على عناصر وهمية؟ انه الهذيان دون شك".





Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 216633

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 12h 10m |           
نرى اليوم كيف تونس في خطر وكيف عديد السياسيين تلاعبوا باسماء سموها بنفسهم كحزب الديمقراطي او الشعب او الحداثيون او التجديد وووو وهم لا يؤمنون لا بالديمقراطية ولا حرية ولا دستور !!!
الخوف انهم يريدون مسار لتونس مثلما يقع الآن في سوريا والدليل انهم يدعمون المجرم الأسد .
تونس في حاجة اليوم قبل غد الى قانون إنتخابي جديد والى محكمة دستورية لحماية الثورة.

Sarramba  (France)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 11h 56m |           
يِخِّي سَيْبُوهْ مِنْ منُّوبة ؟؟؟

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 11h 12m |           
نرى اليوم كيف تونس في خطر وكيف عديد السياسيين تلاعبوا باسماء سموها بنفسهم كحزب الديمقراطي او الشعب او الحداثيون او التجديد وووو وهم لا يؤمنون لا بالديمقراطية ولا حرية ولا دستور !!!
الخوف انهم يريدون مسار لتونس مثلما يقع الآن في سوريا والدليل انهم يدعمون المجرم الأسد .
تونس في حاجة اليوم قبل غد الى قانون إنتخابي جديد والى محكمة دستورية لحماية الثورة.

Amor2  (Switzerland)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 10h 56m |           
محمد عبو يذكرنا برواية دنكيشوت... الفارس الهمام !!!!

Tuttifrutti  (Singapore)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 10h 49m |           
God bless him
ربي يفرج عليه ... ويرجع عبّو الديمقراطي ...

Devil  (France)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 10h 44m |           
Yekhi il n'avait pas annoncé qu'il se retirait de la vie politique celui-là??? encore une promesse non tenue...
va falloir ramer "les Abbou" pour espérer un regain de confiance en vous

GAME OVER
No Way
BYE BYE
SAYEB SALAH
BONNE RETRAITE
KEN Jè FELAH RAHOU MEL BERAH...


Mnasbad  (Tunisia)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 10h 39m |           
مسكين دخل وخرج في الحلة

Khabir  (Belgium)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 10h 37m |           
Si le peuple ne fait rien pour sauver son pays, il sombrera avec, et il en sera responsable devant les générations futures.



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