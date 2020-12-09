عصام الشابي: محمد عبو يريد الانتقام من الجميع

أكد عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري في حوار بث عبر امواج راديو ماد اليوم ، الأربعاء 9 ديسمبر 2020 ، ان الوزير السابق محمد عبو يريد الانتقام من الجميع إثر دعوته رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى وضع سياسيين تحت الإقامة الجبرية.وأكد عصام الشابي ان محمد عبو لا يزال غاضبا مما حصل مع حكومة الفخفاخ.من جانب آخر اكد الشابي وجود أطراف سياسية تريد تعفين الثورة وضرب مصداقيتها.وقال عصام الشابي "فمّا أطراف تحب تعيّفنا في الثورة” من بينها الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسيوبين عصام الشابي أن هذا الحزب عطّل ورذّل الديمقراطية وهدفه الانتقام من هذه الثورة داعيا إلى ضرورة مواجهة تجاوزاته المضرة بالديموقراطية.من جانب آخر استغرب عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري عدم دفاع المنظّمات المناهضة للعنف ضد المرأة عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ، سهام بن سدرين ، بعد ما تم نتعها بـ “العاهرة” من طرف النائب مبروك كرشيد.وقال عصام الشابي“وينهم أنصار المرأة عندما نُعتت سهام بن سدرين بالعاهرة".