عصام الشابي: محمد عبو يريد الانتقام من الجميع

Publié le Mercredi 09 Decembre 2020 - 20:54 قراءة: 0 د, 49 ث
أكد عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري في حوار بث عبر امواج راديو ماد اليوم ، الأربعاء 9 ديسمبر 2020 ، ان الوزير السابق محمد عبو يريد الانتقام من الجميع إثر دعوته رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى وضع سياسيين تحت الإقامة الجبرية.
وأكد عصام الشابي ان محمد عبو لا يزال غاضبا مما حصل مع حكومة الفخفاخ.

من جانب آخر اكد الشابي وجود أطراف سياسية تريد تعفين الثورة وضرب مصداقيتها.

وقال عصام الشابي "فمّا أطراف تحب تعيّفنا في الثورة” من بينها الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي
وبين عصام الشابي أن هذا الحزب عطّل ورذّل الديمقراطية وهدفه الانتقام من هذه الثورة داعيا إلى ضرورة مواجهة تجاوزاته المضرة بالديموقراطية.

من جانب آخر استغرب عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري عدم دفاع المنظّمات المناهضة للعنف ضد المرأة عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ، سهام بن سدرين ، بعد ما تم نتعها بـ “العاهرة” من طرف النائب مبروك كرشيد.
وقال عصام الشابي“وينهم أنصار المرأة عندما نُعتت سهام بن سدرين بالعاهرة".



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 216615

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 09 Decembre 2020 à 22h 15m |           
عصام الشابي يفصح يوما بعد يوم عن رصانة ورجاحة عقل لم نعهدها من قبل وقل ما نراها عند سياسيينا

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mercredi 09 Decembre 2020 à 22h 10m |           
هو اول سياسي يجب وضعه في السجن لما جناه على ثورة الشعب التونسي وغدره لها

Afarit  ()  |Mercredi 09 Decembre 2020 à 21h 11m |           
أقولها بكل ثقة واطمئنان ودون عواطف أو تحيز
التيار حركة الشعب عبير وعصاباتها كل الزاعمين الديمقراطية
كل هؤلاء امتداد لنظام المخلوع
لما سكتوا عن القذف الذي تعرضت له
السيدة سهام بن سدرين
ولن تجدوا بينهم شريف أو شريفة اعترضوا على ذلك
هذا ما قال خنازير المخلوع فيها زمانا
وسمعتم ما قيل فيها حاليا
وسكوت الجميع وتجاهلهم لما تعرضت له مناضلة كالسيدة بن سدرين
وغضبهم مما قال السيد العفاس رغم أ،ه حقيقة كاف
لتعريتهم
قارنوا بين ما قال خنازير المخلوع فيها زمانا وما قاله
نفس الخنازير اليوم
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