الخطوط التونسية تعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة الخاصة بالمسافرين المتجهين لإيطاليا

أعلنت الخطوط الجوية التونسية في بلاغها الصادر، مساء اليوم الأربعاء، عن جملة من الاجراءات الجديدة الخاصة بالمسافرين المتجهين إلى إيطاليا.وورد في ذات البلاغ ان هذه الإجراءات تم إتخاذها على خلفية قرارات الحكومة الإيطالية المتعلقة بالقيود الجديدة بخصوص دخول أراضيها في ظلّ تفشي فيروس كورونا المستجدّ.هذا وقرّرت الحكومة الايطالية عدم قبول المسافرين القادمين من تونس لأسباب سياحية والسماح فقط للمسافرين لأسباب صحية أو عائلية أو للعمل ومن لا يلتزم بهذا القرار يمنع من الدخول وفق المرسوم الصادر عن السلطات الايطالية بتاريخ 3 ديسمبر 2020.