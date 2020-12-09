علاقات التعاون المتميزة بين تونس واليابان محور لقاء النفطي بوزير الخارجية الياباني

باب نات -

استقبل محمد علي النفطي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج MOTEGI Toshimitsu وزير الشؤون الخارجية الياباني الذي يؤدي زيارة عمل وصداقة الى تونس اليوم 09 ديسمبر 2020 على رأس وفد ياباني رفيع المستوى .وشكّلت علاقات التعاون المتميزة بين تونس واليابان وسبل الإرتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الإستراتيجيةمحور جلسة العمل التي انعقدت بالمناسبة، تم خلالها التوقيع على تبادل رسائل حول الهبة اليابانية لاقتناء مركبين لمراقبة الصيد البحري بقيمة تناهز33 مليون دينار تونسي.كما مثّلت هذه الزيارة مناسبة للتباحث حول الإستحقاقات الثنائية القادمة على غرار مشروع زيارة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى اليابان وعقد الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة التونسية اليابانية بتونس فضلا عن استعدادت بلادنا لاحتضان الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا TICAD8سنة 2022التي ستشكل رافدا هاما لتطوير التعاون الثلاثي اليابان-تونس-إفريقيا.وعبّر الجانبان على أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين حولالمسائل ذات الاهتمام المشترك صلب منظمة الأمم المتحدة لخدمة قضايا السلم والأمن حول العالم، في ضوء ترؤس بلادنا لمجلس الأمن الدولي في جانفي 2021 وعضوية اليابان غير الدائمة بهذا الهيكل الأممي خلال الفترة 2023-2024 .