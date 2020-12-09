   Abdelhalim Hafed - ظلموه  

الخليفي: استخدام الجيش عوض صناديق الاقتراع للتغيير هدفه توريط الرئيس

Publié le Mercredi 09 Decembre 2020 - 15:28 قراءة: 0 د, 40 ث
عبر رئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" اليةم الاربعاء 9 ديسمبر عن قلقه من دعوات بعض الاطراف السياسية لرئيس الجمهورية قيس سعيد للانقلاب على الدستور من خلال الدستور نفسه.

وأضاف الخليفي " هنالك من يريد توريط رئيس الجمهورية بفصول من الدّستور للإنقلاب على الدّستور" متابعا " من يريد التغيير عليه ان يغير عبر صناديق الاقتراع وليس عبر الجيش".


وتابع الخليفي " من يسعى لتغيير كل شيئ وحذف المؤسسات نقول له ان ذلك سيشمل رئاسة الجمهورية متابعا " هذه منظومة كاملة".
وقال اسامة الخليفي " من ينتقد علاقتنا بائتلاف الكرامة اقول له انه وصل للسلطة عبر صناديق الاقتراع مضيفا " لكن رغم ذلك نتضامن مع الكتلة الديمقراطية في اعتصامها ونرفض خطاب العنف ضد المراة من قبل النائب محمد العفاس".



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