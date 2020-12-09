الخليفي: استخدام الجيش عوض صناديق الاقتراع للتغيير هدفه توريط الرئيس

عبر رئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" اليةم الاربعاء 9 ديسمبر عن قلقه من دعوات بعض الاطراف السياسية لرئيس الجمهورية قيس سعيد للانقلاب على الدستور من خلال الدستور نفسه.وأضاف الخليفي " هنالك من يريد توريط رئيس الجمهورية بفصول من الدّستور للإنقلاب على الدّستور" متابعا " من يريد التغيير عليه ان يغير عبر صناديق الاقتراع وليس عبر الجيش".وتابع الخليفي " من يسعى لتغيير كل شيئ وحذف المؤسسات نقول له ان ذلك سيشمل رئاسة الجمهورية متابعا " هذه منظومة كاملة".وقال اسامة الخليفي " من ينتقد علاقتنا بائتلاف الكرامة اقول له انه وصل للسلطة عبر صناديق الاقتراع مضيفا " لكن رغم ذلك نتضامن مع الكتلة الديمقراطية في اعتصامها ونرفض خطاب العنف ضد المراة من قبل النائب محمد العفاس".