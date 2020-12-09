   Abdelhalim Hafed - ظلموه  

رفيق عبد السلام " الشعب سيدافع عن المسار الديمقراطي أمام دعوات الانقلاب الناعم"‎

Publié le Mercredi 09 Decembre 2020 - 13:21 قراءة: 0 د, 49 ث
قال القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان الشعب التونسي لا يمكنه السماح بانقلاب ناعم بدافع من بعض الجهات الاعلامية والسياسية.
وأضاف رفيق عبد السلام " إن على التونسيين الدفاع عن المسار الديمقراطي امام تلك الدعوات.



وكتب رفيق عبد السلام في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:

"هناك محاولات منسقة ومتدرجة لإرباك الأوضاع، تبدأ باستخدام المطلبية الاجتماعية ومحاولة تهييج الناس في الجهات عبر قطع الغاز والموارد الحيوية ، ثم تحريك الشباب العاطلين والفئات الضعيفة، ويكون ذلك مصحوبا بإدخال حالة من الفوضى والهرج والمرج في البرلمان لتوليد الشعور بفشل الطبقة السياسية وكل منظومة الحكم، وبموازاة ذلك تتحرك جوقة الاعلام لصنع رأي عام مساند لانقلاب ناعم، مع توظيف بعض فقهاء القانون لإعطاء فتوى باستخدام الفصل 80.
ليعلم هولاء أن الشعب، ومهما كان مستوى الإرهاق الذي لحقه بسبب عسر التحول وحجم الدسائس، أنه سيدافع عن مكتسباته وثورته وستجودنه أقوى مما تتوقعون، ولن يترك ثورته نهبا للانقلابات الدستورية أو السياسية الناعمة أو المغلطة ."





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