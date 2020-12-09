تحرّك احتجاجي لأعوان السجون في كامل تراب الجمهورية

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ينفّذ اليوم الأربعاء أعوان السجون والإصلاح في كامل تراب الجمهورية، تحركات احتجاجية على خلفية جملة من المطالب المهنية.وقال كاتب عام قوات الامن الداخلي بالمنستير، مراد بن صالح في تصريح لاذاعة جوهرة أف أم أن أعوان السجن المدني بالمنستير نظموا وقفة احتجاجية للتنديد بـ"المماطلة" في تسوية المطالب العالقة من ذلك تمكين اصحاب الشهائد العلمية من حقوقهم ومن منحة الساعات الإضافية التي تتمتع بها كافة الاسلاك الأمنية.وأضاف أيضا أنهم سيضطرون لتنفيذ تحركات احتجاجية أخرى "غير مسبوقة" في صورة تواصل تجاهل مطالبهم.