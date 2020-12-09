   Abdelhalim Hafed - ظلموه  

تحرّك احتجاجي لأعوان السجون في كامل تراب الجمهورية

Publié le Mercredi 09 Decembre 2020 - 11:47 قراءة: 0 د, 27 ث
ينفّذ اليوم الأربعاء أعوان السجون والإصلاح في كامل تراب الجمهورية، تحركات احتجاجية على خلفية جملة من المطالب المهنية.






Credits Jawhara FM


وقال كاتب عام قوات الامن الداخلي بالمنستير، مراد بن صالح في تصريح لاذاعة جوهرة أف أم أن أعوان السجن المدني بالمنستير نظموا وقفة احتجاجية للتنديد بـ"المماطلة" في تسوية المطالب العالقة من ذلك تمكين اصحاب الشهائد العلمية من حقوقهم ومن منحة الساعات الإضافية التي تتمتع بها كافة الاسلاك الأمنية.
وأضاف أيضا أنهم سيضطرون لتنفيذ تحركات احتجاجية أخرى "غير مسبوقة" في صورة تواصل تجاهل مطالبهم.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216570

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 09 Decembre 2020 à 14h 03m |           
بعد تسكير الفانات ومنع الدخول ...
هل سنشهد فتح الابواب وفتج الحدود ؟



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