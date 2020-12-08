دقيش يتابع وضعية البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية بولاية باجة

باب نات - مثلت متابعة وضعية البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية بولاية باجة والوضعية المادية الصعبة التي تمرّ بها جمعية الأولمبي الباجي محور جلسة عمل جمعت صباح اليوم الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 وزير الشباب والرياضة والادماج المهني كمال دقيش بعضوي مجلس نواب الشعب عن الجهة رفيق عمارة عن قلب تونس ومحمد القوماني عن حركة النهضة ورئيس الجمعية كمال الوالي ونائب رئيس الجمعية محمد الفرشيشي بحضور المدير العام للرياضة مكرم شوشان.



وتطرقت الجلسة الى وضعية البنية التحتية المتردية للملعب وهو ما أثر على سلامة اللاعبين إضافة الى وضعية حجرات الملابس وخاصة الوضعية المالية الصعبة التي تواجهها جمعية الأولمبي الباجي حيث أكد وزير الشباب والرياضة والادماج المهني في السياق ذاته حرصه على متابعة استكمال انجاز الملعب الفرعي بمركز تكوين الشبان وهو الان في مرحلة طلب العروض بعد ان كانت قد تمت إحالة الاعتمادات المرصودة له الى جانب السبورة اللامعة التي سيتم تركيزها في اقرب الآجال إضافة الى النظر في الحلول الممكنة لتجاوز الوضعيات المادية الصعبة التي تمر بها اغلب الجمعيات الرياضية ومساعدتها على استكمال الموسم الرياضي في أفضل الظروف.



