   Farid - عدت يا يوم مولدي  

أنصار حسين الجزيري يحتجون امام مقر الهايكا والأخيرة تدعو لفك الحصار عنها

Publié le Lundi 07 Decembre 2020 - 10:31 قراءة: 0 د, 30 ث
تظاهر عدد من أنصار النائب حسين الجزيري امام مقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري اليوم الاثنين 7 ديسمبر.

وكان الجزيري طالب السبت أنصاره إلى التجمع الاثنين أمام مقر الهيئة العليا للاتصال السمعي و البصري بسبب رفض الأخيرة مطلبه لبث إذاعة القرآن الكريم .


وقال عمر الوسلاتي في تصريح لاذاعة أي اف ام ان انصار سعيد الجزيري يحاصرون مقر الهايكا وانهم اعتدوا لفظيا على عاملين بالهيئة كما رددوا بعض العبارات التي تكفر الموظفين من بينها " الهايكا عدو الله".
وطالب الوسلاتي من الاجهزة الامنية منع وصول المحتجين امام مقر الهايكا وقطع الطريق امامهم وحماية المقر.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216428

Adel22  (Tunisia)  |Lundi 07 Decembre 2020 à 10h 54m |           
دفاعا عن الاذاعة وليس على النائب



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news
.

الاثنين 07 ديسمبر 2020 | 22 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:18 07:19 05:46
14°
 16° % 50 :الرطــوبة
تونــس 10°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
16°-1019°-1214°-1016°-917°-12
  • Avoirs en devises
    22138,3

  • (4 dec)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,30615 DT        1$ =2,72534 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 dec)   1706,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة