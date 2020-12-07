أنصار حسين الجزيري يحتجون امام مقر الهايكا والأخيرة تدعو لفك الحصار عنها

تظاهر عدد من أنصار النائب حسين الجزيري امام مقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري اليوم الاثنين 7 ديسمبر.وكان الجزيري طالب السبت أنصاره إلى التجمع الاثنين أمام مقر الهيئة العليا للاتصال السمعي و البصري بسبب رفض الأخيرة مطلبه لبث إذاعة القرآن الكريم .وقال عمر الوسلاتي في تصريح لاذاعة أي اف ام ان انصار سعيد الجزيري يحاصرون مقر الهايكا وانهم اعتدوا لفظيا على عاملين بالهيئة كما رددوا بعض العبارات التي تكفر الموظفين من بينها " الهايكا عدو الله".وطالب الوسلاتي من الاجهزة الامنية منع وصول المحتجين امام مقر الهايكا وقطع الطريق امامهم وحماية المقر.