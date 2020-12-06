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زياد الهاشمي لنائب حركة الشعب: سروال الشرف متع العفاس أشرف منك وأنت اليوم خرجت أمام الشعب بلا سروال

Publié le Dimanche 06 Decembre 2020 - 20:41 قراءة: 0 د, 26 ث
باب نات - حيا نائب عن حركة الشعب في كلمته في البرلمان النقابيين في ولاية صفاقس وذلك بعد حادثة اعتدائهم على النائب محمد العفاس.
وقال النائب عن حركة الشعب " نحيي النقابيين في صفاقس لانهم أدبوا هذا النائب ونحاوولوا سروالوا ".

النائب عن ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي رد على النائب قائلا النائب من هذا يفتخر بالعنف المسلط على النائب العفاس .... مضيفا "نسى إن سروال الشرف متع العفاس أشرف منه وهو الذي خرج اليوم أمام الشعب بلا سروال"










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