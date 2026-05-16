وزارة الأسرة تتجه إلى رقمنة التصرّف بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة

تستعدّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ إلى وضع أدلّة إجراءات وتطبيقة معلوماتية لرقمنة التصرّف والمتابعة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الوزارة.وشدّدت وزيرة الأسرة، أسماء الجابري، خلال جلسة عمل انتظمت بمقرّ الوزارة لمتابعة نشاط المراكز المندمجة للشباب والطفولة وتعزيز تدخّلاتها، على ضرورة استكمال إنجاز هذه الأدلّة والتطبيقة في أفضل الآجال، مع العمل على تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الإطارات المختصّة.وأكدت الجابري حرص الوزارة على تطوير منظومة رعاية الطفولة وحوكمتها، والنهوض بقدرتها على استيعاب الطلبات والتوجيه والقبول، بما يضمن الارتقاء بمؤشرات الجودة والنجاعة وتكريس مصلحة الطفل الفضلى.كما دعت إلى استحثاث نسق إنجاز أشغال التهيئة والصيانة المدرجة بعنوان سنة 2026، إلى جانب برمجة مشاريع البنية الأساسية لمؤسسات الرعاية في إطار الإعداد لميزانية سنة 2027.وثمّنت أسماء الجابري جهود إطارات مؤسسات رعاية الطفولة، مشدّدة على ضرورة مزيد تجويد مسارات التعهّد الشامل بالأطفال المكفولين، وإعطاء الأولوية لإدماجهم في أسرهم بالاعتماد على مشاريع مشخّصة تراعي خصوصية كل حالة، بما يضمن إعادة إدماج الطفل في وسطه الطبيعي في ظروف آمنة ومتوازنة.وشدّدت كذلك على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق والعمل التشاركي والتحلّي بأعلى درجات المسؤولية في خدمة الأطفال المكفولين، مع تأمين خدمات الدعم المدرسي لفائدة الأطفال المعنيين باجتياز الامتحانات الوطنية القادمة في أفضل الظروف.دلال