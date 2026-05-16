JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:40 Tunis

وزارة الأسرة تتجه إلى رقمنة التصرّف بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0779ac139ea8.88163199_lepqjinhgfomk.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 07:51 قراءة: 0 د, 59 ث
      
تستعدّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ إلى وضع أدلّة إجراءات وتطبيقة معلوماتية لرقمنة التصرّف والمتابعة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الوزارة.

وشدّدت وزيرة الأسرة، أسماء الجابري، خلال جلسة عمل انتظمت بمقرّ الوزارة لمتابعة نشاط المراكز المندمجة للشباب والطفولة وتعزيز تدخّلاتها، على ضرورة استكمال إنجاز هذه الأدلّة والتطبيقة في أفضل الآجال، مع العمل على تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الإطارات المختصّة.


وأكدت الجابري حرص الوزارة على تطوير منظومة رعاية الطفولة وحوكمتها، والنهوض بقدرتها على استيعاب الطلبات والتوجيه والقبول، بما يضمن الارتقاء بمؤشرات الجودة والنجاعة وتكريس مصلحة الطفل الفضلى.
كما دعت إلى استحثاث نسق إنجاز أشغال التهيئة والصيانة المدرجة بعنوان سنة 2026، إلى جانب برمجة مشاريع البنية الأساسية لمؤسسات الرعاية في إطار الإعداد لميزانية سنة 2027.


وثمّنت أسماء الجابري جهود إطارات مؤسسات رعاية الطفولة، مشدّدة على ضرورة مزيد تجويد مسارات التعهّد الشامل بالأطفال المكفولين، وإعطاء الأولوية لإدماجهم في أسرهم بالاعتماد على مشاريع مشخّصة تراعي خصوصية كل حالة، بما يضمن إعادة إدماج الطفل في وسطه الطبيعي في ظروف آمنة ومتوازنة.

وشدّدت كذلك على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق والعمل التشاركي والتحلّي بأعلى درجات المسؤولية في خدمة الأطفال المكفولين، مع تأمين خدمات الدعم المدرسي لفائدة الأطفال المعنيين باجتياز الامتحانات الوطنية القادمة في أفضل الظروف.
دلال
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329361

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 16 ماي 2026 | 29 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:04
19:23
16:05
12:23
05:11
03:28
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet22°
18° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-17
22°-13
24°-13
26°-13
28°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>