البنك التونسي للتضامن:توزيع أرباح بقيمة 6 ملايين دينار بعنوان سنة 2025

Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 08:40
      
قرّر البنك التونسي للتضامن توزيع أرباح، بعنوان سنة 2025، بقيمة 6 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل دينارًا واحدًا لكل سهم (خاضعة بالكامل للاقتطاع من المصدر).

وأوضح البنك، في بلاغ نشره امس الخميس على موقع هيئة السوق المالية، أنّ صرف هذه الأرباح سيتمّ عبر الوسطاء في البورصة أو أمناء حفظ الأسهم، ابتداءً من 30 جويلية 2026.


وسجّل بنك التضامن التونسي أرباحًا صافية بقيمة 10،5 مليون دينار خلال سنة 2025، أي بزيادة قدرها 10 بالمائة، وفق المعطيات التي نشرها البنك عقب انعقاد جلسته العامة العادية يوم 30 أفريل 2026.


كما حقق ناتجًا بنكيًا صافيًا بقيمة 76،8 مليون دينار، مسجلًا نموًا بنسبة 7،6 بالمائة.

وموّل البنك أكثر من 19 ألف مشروع ومؤسسة صغرى، بحجم استثمارات تجاوز 381 مليون دينار.

كما ساهم في تمويل 80 شركة أهلية، بكلفة تناهز22،1 مليون دينار، من بينها 56 شركة تحصلت خلال سنة 2025 على تمويلات بقيمة 14،6 مليون دينار.

وفي ما يتعلق بالقروض، منح البنك التونسي للتضامن أكثر من 38 ألف قرض، برصيد جملي بلغ 109،6 مليون دينار، وذلك عبر جمعيات التمويل الصغير.
السبت 16 ماي 2026 | 29 ذو القعدة 1447
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
