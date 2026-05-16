المعهد الوطني للإحصاء: تراجع نسبة البطالة إلى 15 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2026

أظهرت مؤشرات التشغيل والبطالة الخاصة بالثلاثي الأول من سنة 2026، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، تراجع نسبة البطالة إلى 15 بالمائة مقابل 15,2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى 641 ألفا و700 شخص مقابل 645 ألفا و200 شخص خلال الثلاثي السابق.

وبيّنت نتائج مسح التشغيل الخاص بالثلاثي الأول من السنة الحالية، الصادر عشية الجمعة، أن عدد السكان النشيطين بلغ 4 ملايين و268 ألف شخص، مقابل 4 ملايين و255 ألفا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، أي بزيادة قدرها 13 ألف شخص، ما أدى إلى ارتفاع معدل النشاط إلى 45,9 بالمائة من مجموع السكان البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مقابل 45,4 بالمائة خلال الثلاثي السابق.


ارتفاع عدد المشتغلين

كما ارتفع خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 عدد المشتغلين إلى 3 ملايين و626 ألفا و300 شخص، يمثل الذكور منهم 69,8 بالمائة والإناث 30,2 بالمائة، مقابل 3 ملايين و609 آلاف و800 شخص خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، أي بزيادة تقدر بـ16 ألفا و500 مشتغل.


وتوزع المشتغلون حسب قطاعات النشاط الاقتصادي كالآتي:

* 52,9 بالمائة في قطاع الخدمات
* 19 بالمائة في الصناعات المعملية
* 12,3 بالمائة في الصناعات غير المعملية
* 15,7 بالمائة في قطاع الفلاحة والصيد البحري

تراجع البطالة حسب الجنس والوسط

وحسب الجنس، تراجعت نسبة البطالة لدى الرجال إلى 12,3 بالمائة مقابل 12,6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، كما انخفضت لدى النساء إلى 20,7 بالمائة مقابل 20,8 بالمائة خلال الفترة ذاتها.

وبحسب الوسط، قدرت نسبة البطالة بـ14,4 بالمائة في المناطق الحضرية و16,5 بالمائة في المناطق الريفية.

انخفاض بطالة الشباب وارتفاعها لدى أصحاب الشهائد العليا

كما تراجعت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 37,5 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 38,4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025.

في المقابل، سجلت نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا ارتفاعا لتبلغ 24,2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 مقابل 22,5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، مع تفاوت واضح بين الجنسين، إذ قدرت بـ14,2 بالمائة لدى الذكور و32 بالمائة لدى الإناث.
