بداية من يوم الثلاثاء... انقطاع التزويد بالماء ل3 أيام بأريانة و سكرة و رواد و حلق الوادي و الكرم و قرطاج و المرسى و ضفاف البحيرة 1 و 2 و المركز العمراني الشمالي و الشرقية

تعلم الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه عن برمجة أشغال صيانة على القناة الرئيسية لجلب المياه قطر 1250 مم المزودة للضاحية الشمالية للعاصمة بالطريق الشعاعية “Route X”.ووفق في بلاغ صادر ظهر الأحد 6 ديسمبر 2020، ستكون الأشغال على مستوى محول المنزه السادس مما سينجر عنه تسجيل اضطراب و انقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء 8 ديسمبر الجاري و من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين الخميس و الجمعة 11 ديسمبر 2020، مع العلم ان الأشغال تتواصل، وفق البلاغ، على مدار الساعة اثناء التدخل.و المناطق المعنية هي كالآتي: معتمديات أريانة و سكرة و رواد و حلق الوادي و الكرم و قرطاج و المرسى و ضفاف البحيرة 1 و 2 و المركز العمراني الشمالي و الشرقية.