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بداية من يوم الثلاثاء... انقطاع التزويد بالماء ل3 أيام بأريانة و سكرة و رواد و حلق الوادي و الكرم و قرطاج و المرسى و ضفاف البحيرة 1 و 2 و المركز العمراني الشمالي و الشرقية

Publié le Dimanche 06 Decembre 2020 - 19:51 قراءة: 0 د, 39 ث
تعلم الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه عن برمجة أشغال صيانة على القناة الرئيسية لجلب المياه قطر 1250 مم المزودة للضاحية الشمالية للعاصمة بالطريق الشعاعية “Route X”.


ووفق في بلاغ صادر ظهر الأحد 6 ديسمبر 2020، ستكون الأشغال على مستوى محول المنزه السادس مما سينجر عنه تسجيل اضطراب و انقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء 8 ديسمبر الجاري و من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين الخميس و الجمعة 11 ديسمبر 2020، مع العلم ان الأشغال تتواصل، وفق البلاغ، على مدار الساعة اثناء التدخل.


و المناطق المعنية هي كالآتي: معتمديات أريانة و سكرة و رواد و حلق الوادي و الكرم و قرطاج و المرسى و ضفاف البحيرة 1 و 2 و المركز العمراني الشمالي و الشرقية.



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