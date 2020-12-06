   Farid - يا حبيبي  

سالم الابيض يتهم العفاس بال''دوعشة'' وتجنيد الشباب للقتال لصالح المخابرات التركية ويتحدّاه في مناظرة تلفزيونية

Publié le Dimanche 06 Decembre 2020 - 12:46 قراءة: 0 د, 36 ث
باب نات - هاجم الأحد 6 ديسمبر، النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض النائب عن ائتلاف الكرامة العفاس.

وفي مداخلته خلال الجلسة العامة، اتهم سالم الأبيض، العفاس بالارهاب والدوعشة وبأنه كان يجند الشباب للقتال لفائدة المخابرات التركية والأمريكية وتحدّاه في مناظرة تلفزيونية علنية.


وتأتي مداخلة سالم الأبيض ردا على انتقاد العفاس لتصريحات النائب عن حركة الشعب حاتم البوبكري الذي دعا من البرلمان الي قطع "فانة" الغاز بين الجزائري وايطاليا التي تمر عبر الأراضي التونسية.

يذكر أن العفاس طالب بادراج نقطة في الجلسة للتداول بشأن هذه التصريحات التي وصفها بالخطيرة كما دعا رئيس الجمهورية الي عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي باعتبار ان هذه الدعوة تتضمن تهديدا صريحا للامن القومي حسب تقديره.



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 216386

Sarramba  (Europe)  |Dimanche 06 Decembre 2020 à 14h 15m |           
لا حياءَ و لا احترام للرّأي الآخر و لا لحريّة الفكر والعقيدة...؟

لا، لا، عفوًا، بل يريدون احترام رأيهم دون غيره؟
و يريدون حريّة العقيدة لإلحادهم و علمانيّتهم دون غيرها؟
و يريدونَ أن يكون في السّجن أو في القبرِ أو في المنفَى كلّ من خالفهم في نمط الحيات والّباس وشاركهم في تنفّسِ الهواء في الطّريق العام؟؟؟
حسبنا الله و نعم الوكيل

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 06 Decembre 2020 à 13h 58m |           
أهذا دليل ان هذا اليساري الفاشي لم يقرء القرآن ؟ أم لا يؤمن بما فيه !!!؟؟؟

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 06 Decembre 2020 à 13h 57m |           
أهذا دليل ان هذا اليساري الفاشي لم يقرء القرآن ؟ أم لا يؤمن بما فيه !!!؟؟؟

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Dimanche 06 Decembre 2020 à 13h 54m |           
إذا عندك دليل على ما تقول فتوجه إلى القضاء وإلا فأنت كاذب لا حياء له



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