سالم الابيض يتهم العفاس بال''دوعشة'' وتجنيد الشباب للقتال لصالح المخابرات التركية ويتحدّاه في مناظرة تلفزيونية

باب نات - هاجم الأحد 6 ديسمبر، النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض النائب عن ائتلاف الكرامة العفاس.
وفي مداخلته خلال الجلسة العامة، اتهم سالم الأبيض، العفاس بالارهاب والدوعشة وبأنه كان يجند الشباب للقتال لفائدة المخابرات التركية والأمريكية وتحدّاه في مناظرة تلفزيونية علنية.
وتأتي مداخلة سالم الأبيض ردا على انتقاد العفاس لتصريحات النائب عن حركة الشعب حاتم البوبكري الذي دعا من البرلمان الي قطع "فانة" الغاز بين الجزائري وايطاليا التي تمر عبر الأراضي التونسية.
يذكر أن العفاس طالب بادراج نقطة في الجلسة للتداول بشأن هذه التصريحات التي وصفها بالخطيرة كما دعا رئيس الجمهورية الي عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي باعتبار ان هذه الدعوة تتضمن تهديدا صريحا للامن القومي حسب تقديره.
وفي مداخلته خلال الجلسة العامة، اتهم سالم الأبيض، العفاس بالارهاب والدوعشة وبأنه كان يجند الشباب للقتال لفائدة المخابرات التركية والأمريكية وتحدّاه في مناظرة تلفزيونية علنية.
وتأتي مداخلة سالم الأبيض ردا على انتقاد العفاس لتصريحات النائب عن حركة الشعب حاتم البوبكري الذي دعا من البرلمان الي قطع "فانة" الغاز بين الجزائري وايطاليا التي تمر عبر الأراضي التونسية.
يذكر أن العفاس طالب بادراج نقطة في الجلسة للتداول بشأن هذه التصريحات التي وصفها بالخطيرة كما دعا رئيس الجمهورية الي عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي باعتبار ان هذه الدعوة تتضمن تهديدا صريحا للامن القومي حسب تقديره.
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