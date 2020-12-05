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وزير الداخلية يؤدّي زيارات تفقد للوحدات الأمنية بتونس العاصمة

Publié le Samedi 05 Decembre 2020 - 13:14 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات - تولى وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة 04 والسبت 05 ديسمبر 2020 القيام بزيارات تفقد إلى عديد النقاط والمقرات التابعة للأمن والحرس الوطنيين بتونس العاصمة.

وقد كانت هذه الزيارات وفق بلاغ الداخلية, فرصة إطلع من خلالها على مدى جاهزية الوحدات من مختلف الأسلاك الأمنية حيث أنصت إلى الأعوان والإطارات المباشرين لمهامهم الأمنية بهذه النقاط كما تابع مشاغلهم واقتراحاتهم وحرص على مزيد تشجيعهم والرفع من معنوياتهم مثنيا على ما يبذلونه من تفان في أداء الواجب الوطني.


وقد شملت هذه الزيارة عديد نقاط المراقبات الترتيبية والمرورية، كما شملت بعض المقرات على غرار مركزي الأمن الوطني بالقصبة وباب سويقة ومنطقة الحرس الوطني بتونس إضافة إلى مقر الفرقة الثالثة للحوادث المرور بإدارة شرطة المرور.

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