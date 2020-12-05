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وفاة الدكتور المختص في الجراحة بمستشفى منزل بورقيبة حافظ الأندلسي بعد اصابته بكورونا

Publié le Samedi 05 Decembre 2020 - 09:43 قراءة: 0 د, 25 ث
باب نات - أعلنت السبت 5 ديسمبر، الادارة الجهوية للصحة ببنزرت عن وفاة الدكتور المختص في الجراحة العامة بالمستشفى الجهوي منزل بورقيبة حافظ الأندلسي.

وأوضحت ادارة الصحة بالجهة أن وفاة الدكتور حافظ الأندلسي تأتي بعد صراع طويل مع المرض على اثر اصابته بفيروس كورونا.


وتقدمت ادارة الصحة بأحر التعازي الى جميع أفراد عائلته و ذويه و كل أصدقاءه و زملائه و جمبع الأسرة الصحية بولاية بنزرت.
رحم الله الفقيد و رزق أهله و ذويه جمبل الصبر و السلوان و انا لله و انا اليه راجعون.



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