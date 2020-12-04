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النائبة حياة عمري تكشف اعن امكانية تورّط نائب ووزير سابق في فضيحة النفايات الايطالية

Publié le Vendredi 04 Decembre 2020 - 14:24 قراءة: 0 د, 35 ث
باب نات - أكدت الجمعة 4 ديسمبر، النائبة عن حركة النهضةحياة العمرى أن هناك عديد المعطيات جديدة بخصوص فضيحة النفايات الايطالية.
وأفادت بأنه وحسب هذه المعطيات كان هناك عملية تمهيد لقدوم النفايات الايطالية تتمثل في محاولات توفير أرض يتم تخصيصها كمصب للنفايات الايطالية.
وأوضحت أنه وبالتنسيق بين احد اطارات الولاية ونائب بالبرلمان يشغل خطة رئيس لجنة التنمية بالمجلس الجهوي وبضغط من وزير بيئة سابق انعقدت هذه اللجنة للنظر في تخصيص قطعة أرض بمنطقة سيدي الهاني لاستغلالها كمصب.


وحول تكذيب رئيس بلدية سيدي الهاني لهذه المعطيات قالت حياة العمري انه بدوره قد يكون وفق المعطيات المتوفرة متورطا في الملف مشيرة الي انها لا تريد توجيه تهم دون وجود اثباتات وقبل التحقيق في الملف.


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